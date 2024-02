La pelea que acabó en el presunto asesinato de Pedro por parte de su sobrino: "Lo dejó inconsciente en el suelo"

Carmelo, el principal sospechoso por la muerte de Pedro Ulla y su sobrino, ha sido detenido en Mogán (Gran Canarias). La víctima era muy conocida en Mogán (Gran Canarias) y todos le conocían por su simpatía y por sus míticas frases.

Sin embargo, como han contado sus vecinos, su día a día estaba lleno de broncas con el principal sospechoso de su muerte. Una de tantas que pudo acabar en tragedia.

Con gritos, insultos y golpes hacía imposible la vida de su familia por una herencia. El supuesto asesino echaba además a su madre de la casa, unas imágenes a las que hemos accedido en exclusiva.

El familiar que está siendo investigado es su sobrino Carmelo después de que varios testigos hayan declarado pues, según han contado las broncas eran continuas.

Esta misma escena ocurrió el día del asesinato. Pedro pidió a su sobrino que dejase volver a su madre y, al final de la escalera, fue donde supuestamente lo mató a golpes.

Los vecinos nunca creyeron la versión de la familia, que aseguró se cayó por las escaleras.

Esteban, el hermano de Pablo, ha querido agradecer a todos aquellos que le han mostrado apoyo. "Me he visto acogido por todos ellos", ha dicho. Eso sí, no se ha querido pronunciar sobre la detención de su sobrino y presunto asesino.

Fabiola, una amiga de la familia, ha dejado claro que será la justicia la que dicte si es culpable o no. "Esto no se lo merecía", ha asegurado y ha pedido justicia y que haya claridad en cuanto a lo que ha ocurrido. Además, temen que el presunto asesino vuelva a salir a la calle.

El relato de un testigo protegido, en exclusiva

En 'Y ahora Sonsoles' hemos conocido el relato de un testigo protegido en exclusiva, que ha contado que la madre de Carmelo y él empezaron a discutir y, entonces, él la echó de casa y la dejó durmiendo fuera.

Pedro llegó y, cuando la vio, subió a recriminarle a su sobrino lo que había hecho, que no era la primera vez que ocurría.

"Él cogió y le dio un puñetazo a Pedro en la cara y lo dejó inconsciente en el suelo", ha explicado. Posteriormente, esperaron media hora a ver si reaccionaba, le echaron agua en la cara, pero no se despertaba. Mientras tanto, el sobrino se puso a beber, no se le veía preocupado, ha dicho.

Como nadie hacía nada, ha asegurado, una vecina que vio todo llamó a la ambulancia y a la Guardia Civil. "La madre y el hijo se pusieron nerviosos y los escuchó hablar entre ellos para decidir qué versión querían contar, se estaban inventando una coartada", ha dejado claro.