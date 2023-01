El párroco de la iglesia donde se ha producido el ataque terrorista: "Si yo estoy vivo es porque Diego ha muerto"

Después de un tiempo de tranquilidad, el terrorismo ha vuelto a España, y lo ha hecho en Algeciras, donde ayer un hombre asesinó al sacristán de una iglesia de la localidad y dejó a varias personas heridas tras una agresión a machetazos.

El sacristán, llamado Diego Valencia, ya está siendo velado en el pueblo al que entregó su vida.

El autor de los hechos, llamado Yassin Kanjaa, no solo atacó a las personas que se encontraban en ese momento en la parroquia, sino que en el camino de su casa hacia el lugar también agredió a gente con la que se iba cruzando, así como hacia la segunda iglesia en la que agredió al sacerdote.

Una hora antes de producirse el ataque, Yassin ya había estado en la parroquia. Cogió un evangelio y empezó a gritar que eso no servía, así que le pidieron respeto y que se fuera. Pero horas después volvió y ocurrieron los hechos.

El joven, de apenas 25 años, fue detenido y ahora se le investiga como el presunto asesino del sacristán de la iglesia de La Palma. La policía ya le estaba siguiendo la pista porque estaba de forma irregular en España.

Hemos hablado en directo con Juan José Marina, párroco de la iglesia donde ocurrió todo. Él no estaba allí en ese momento. "Si yo estoy vivo es porque Diego ha muerto", ha dicho el sacerdote. Tiene claro que el presunto asesino lo que quería era matar al cura, como hizo en la iglesia de San Isidro, a la que fue después.

Los hechos ocurrieron cinco minutos después de finalizar la misa, y él se fue a otra parroquia a una confirmación. "Un feligrés se me acercó y me enseñó lo que pasó. Me quedé en blanco", ha dicho. Son noticias, asegura, se ven en la tele pero no imaginas que pueda pasar.

Él fue rápidamente, pero cuando llegó Diego ya había muerto. Lo que ha ocurrido no se lo podrían haber esperado nunca después de todos los años que lleva allí. "La mayoría de la gente a la que se ayuda son musulmanes, o sea que la convivencia era buena", ha asegurado.