"Tenemos un plan": Sonsoles Ónega revela nuevos detalles sobre 'Y ahora Sonsoles'

No queda nada para que se encienda el piloto rojo de 'Y ahora Sonsoles' para estar contigo, cada tarde, en directo, en Antena 3. Sonsoles Ónega muestra donde va a tener lugar el mejor plan que se ha ideado para ti. Una gran pantalla, sillas para los colaboradores, etc. son algunas de las pistas que nos ha querido regalar de un plató lleno de color. Aún no se puede desvelar muchos más para que las sorpresas no dejen de sucederse y, algo que le hace mucha ilusión es estar arropada por el calor del público. Una aventura a la que se suma por primera vez, como ha revelado en 'Espejo Público'.

"Vamos a pasar juntos un buen rato", es el objetivo de Sonsoles Ónega que te esperará a partir de las siete de la tarde en Antena 3. Un plan donde habrá cabida para el humor, el llanto, la tensión, bailes y risas entre amigos.