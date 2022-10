La emoción de Sonsoles Ónega al mostrar parte del plató por primera vez: "El día que entré me puse a llorar"

Nuestros compañeros de 'Espejo Público' se han colado en el plató de 'Y ahora Sonsoles' para desvelar algunos detalles de esta nueva aventura en Antena 3. Sonsoles Ónega no ha podido esconder sus nervios y su emoción y se ha puesto el listón a la altura de un plató tan imponente como este. Un lugar donde se vivirán muchas emociones, grandes momentos y donde no faltará el público: "Riéndonos, llorando si hay que llorar y bailar si hace falta".

Estará acogida por grandes colaboradores y será la primera vez que esté al frente de un programa con público: "Nunca he trabajado con gente en plató y me hace mucha ilusión". Además, Sonsoles Ónega ha desvelado uno de los tantos secretos y es que 'Y ahora Sonsoles' llegará muy pronto para acompañarte cada tarde en directo, a partir de las siete. Un cita a la que no puede faltar.