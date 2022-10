Sonsoles Ónega sorprende a Roberto Brasero para contarle sus deseos y secretos del nuevo programa

Cada vez queda menos para disfrutar por todo lo alto de 'Y ahora Sonsoles'. La presentadora se ha querido colar en 'Tu tiempo' y sorprender a Roberto Brasero para contarle muchos detalles de este programa que viene cargado de sorpresas, humor, actualidad, etc. "Espero que lo pasemos muy bien, que hagamos compañía en las casas, que seamos parte de la familia de los espectadores" son algunos de los deseos de Sonsoles Ónega, quien no puede estar más ilusionada con este nuevo proyecto.

Será el próximo lunes, 24 de octubre, a partir de las 19:00h cuando podamos disfrutar de 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3. Roberto Brasero ha querido conocer quienes son algunos de los rostros de los que disfrutaremos en directo: Olga Viza, Mar Flores, Miguel Lago, Pilar Velasco, etc. Una gran lista de nombres y secciones que no te puedes perder. Y, por supuesto, esta no será la última visita de Sonsoles Ónega al plató de 'Tu tiempo'. ¡Disfruta de este encuentro de amigos!