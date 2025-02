El negocio de las falsas reseñas: "Hay un mercado secundario que compra y vende opiniones"

Las reseñas son el arma de muchas empresas. Algunas despegan gracias a las opiniones positivas y, otras, se hunden con las negativas.

Existe un mercado en el que la gente hace negocio con las reseñas, comprando o vendiendo opiniones. En Y ahora Sonsoles hemos hablado con una de estas empresas.

"No voy a decir que es totalmente legal, pero tampoco es ilegal", advierte la persona que nos coge el teléfono. Según nos cuenta, en caso de denuncia, esta no llegaría a ningún lado: "Nos preocupamos de no llamar mucho la atención".

Los precios que ofrecen estas empresas rondan los 5 euros por tres reseñas, aunque también vemos packs de 25 reseñas por 129 euros.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Alberto Jareño, un empresario que ha sufrido el coste de una reseña falsa negativa. ¡No te pierdas su testimonio en el video!