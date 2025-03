Nani lleva 30 años sin parar de sudar: "Voy como si saliera de la ducha, tengo que llevar siempre un secador en el bolso"

Nani tiene 73 años y lleva tres décadas sin dejar de sudar. Situaciones cotidianas como ir a dar un paseo o a hacer la compra se han convertido en una pesadilla y hoy pide ayuda en nuestro programa para poder tratarlo.

Su vida hasta los 41 años era completamente normal. Sin embargo, desde entonces, cualquier temperatura que superara los 10 grados se convirtió en su condena.

"En verano no tengo vida, no salgo a la calle", nos cuenta. De hecho, durante los meses más calurosos del año, sus vecinos llegan a preguntarle si se ha mudado porque no la ven.

A raíz de su problema, Nani no puede salir a la calle sin llevar un secador, una toalla y ropa de cambio en el bolso. "Cuando me pongo a sudar, saco el secador en cualquier sitio", asegura.

Nani suda a chorros por todo el cuerpo, menos por las manos y los pies. Además, cuando consigue estar a gusto con la temperatura y dejar de sudar, hace tanto frío que enferma con bronquitis crónicas.

Durante todos estos años, Nani no ha conseguido un diagnóstico que le ayude a convivir con su cuerpo. ¿Logrará volver a vivir con normalidad?