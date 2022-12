La misteriosa desaparición de Natalia: viajó a La Palma para trabajar y nunca se supo más de ella

Natalia Hernández llegó a Canarias hace dos meses y no se ha sabido nada más de ella desde entonces. La joven madrileña aterrizó en La Palma, pero no llegó a salir del aeropuerto ni a recoger su maleta. No hay rastro de su paradero, y todas las hipótesis son posibles.

La desaparición se denunció 17 días después de su llegada y, a pesar de que no se sabe qué ocurrió, una de sus amigas, Ana, cree que algo ha tenido que ocurrirle, porque ella no se iría voluntariamente.

La joven iba a trabajar en un hotel de la isla, por eso viajó hasta allí. Además, estaba pasando por un momento complicado después de una ruptura, pero todas las hipótesis están sobre la mesa.

En ‘Y ahora Sonsoles’ hemos hablado con Patricia, una de las amigas de la joven desaparecida. "Nati es una persona nómada", ha asegurado su amiga. Es decir, no se decidió a irse por una ruptura, ha contado.

"No queremos salseos, y queremos que se mantenga su intimidad", ha comentado, y quiere que se siga buscando pero sin buscar hipótesis sin saber nada, pues el caso está bajo secreto de sumario.

Además, descarta que sea una desaparición voluntaria, porque en ese caso se hubiera llevado su maleta.