Mercedes Milá, sobre la muerte de Mario Vargas Llosa: "Me he llevado un chasco y un dolor..."

Mario Vargas Llosa ha fallecido a los 89 años en Perú. Su familia ha comunicado la noticia en sus redes sociales, aunque sin especificar la causa de la muerte. Sin embargo, todo apunta a que se ha tratado de una neumonía.

Su entorno ha recibido la noticia esta misma mañana, sorprendidos ante la repentina pérdida del escritor. Mercedes Milá, periodista y gran amiga de Vargas Llosa, ha mostrado sus condolencias por redes sociales.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Mercedes, que llora la pérdida de su gran amigo. "Me he enterado antes de que saliera en el periódico, me he llevado un chasco y un dolor...", señala.

La periodista ha recordado a Vargas Llosa como alguien que siempre mostró un gran respeto hacia la profesión. "Él siempre estaba a favor del periodista", asegura.

En redes, la periodista ha recordado al escritor como uno de los mayores creadores de nuestro tiempo, admirando su coquetería, libertad y curiosidad.

Mario Vargas Llosa se marcha dejando un gran legado no solo en el mundo de la literatura, sino en la sociedad en general. ¡Dale al play para escuchar a Mercedes Milá!