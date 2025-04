María José Nieto, tras perder el juicio contra María José Cantudo: "Me quiere quitar la casa como a Blanca Villa"

María José Cantudo lleva 25 años luchando por hacer justicia a las palabras de las actrices Blanca Villa y María José Nieto. Ambas han perdido en todas las instancias por difamación.

Las actrices han visto embargadas sus propiedades, ya que sus palabras les han costado cientos de miles de euros. María José Nieto se ha mostrado destrozada ante la resolución del juicio.

"Ella a mí también me ha puesto a parir públicamente", asegura. Según nos cuenta, todavía no ha perdido su casa, algo que sí ha hecho su compañera: "Me la quiere quitar como a Blanca Villa".

María José Nieto califica de injusta la sentencia y asegura que Cantudo "tiene un corazón de piedra". ¿Conseguirá conservar su casa? ¿Hasta dónde llegará la batalla de las artistas?