La Mari de Chambao recuerda cómo superó sus adicciones: "Mis padres han sido mis dos faros"

La música de Chambao se coló en nuestras casas en el año 2003, gracias a la promoción del turismo de la Junta de Andalucía. Desde ese momento, sus canciones pasaron a formar parte de la industria y llegaron a revolucionar el panorama musical.

La Mari era la voz y los primos Dani y Edu los guitarristas. Juntos crearon su propio género: el flamenco chill.

En 2005, Chambao saca su segundo álbum, 'Pokito a poko'. Sin embargo, en pleno éxito profesional, llegan el cáncer de Mari y la separación del grupo.

"La música me ayudaba a no ser todo el rato la enferma, sino a ser la persona", nos cuenta. Gracias a continuar con su carrera, logró alejarse de la pena y no centrarse en el miedo.

Sin embargo, tras superar la batalla contra el cáncer, entró en un bucle de adicciones al alcohol y las drogas. "Hay muchos tipos de adicciones y la base de todos es la falta de amor a una misma", señala. Hoy, lleva tres años limpia y asegura que gran parte de su reconstrucción es gracias a sus padres.

Mari se quedó como la única integrante de Chambao hasta 2018, cuando anunció la disolución del grupo. Desde entonces, sigue cosechando éxitos en solitario. ¡No te lo pierdas en el video de arriba!