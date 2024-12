La madre de Carlos Marín, contra todos: ¿de dónde nace su guerra con Il Divo?

Tres años después del fallecimiento de Carlos Marín, el español que formó parte del grupo Il Divo, se abre una guerra encabezada por su madre Magdalena Menchero y su hermana Rosa. ¿Qué ha ocurrido exactamente?

Magdalena carga contra Il Divo

La madre de Carlos Marín visitó el programa de Y ahora Sonsoles para denunciar el trato que le dieron el resto de integrantes del grupo a su hijo. Según nos contó, le dejaron solo durante sus últimos días y pronto le sustituyeron.

Magdalena llegó a afirmar que no le dieron el pésame y que le abandonaron en el hospital cuando luchaba contra el coronavirus que le quitó la vida. Sin embargo, su versión no tardó en ser desmentida por el propio grupo.

Il Divo se defiende

Las acusaciones de Magdalena llegaron a oídos de los integrantes de Il Divo, que no tardaron en justificarse en el programa. Según nos contaron, les afectó mucho la muerte de Carlos, pero debían continuar con sus compromisos profesionales.

Cuando Carlos falleció, se encontraban en mitad de una gira y se vieron obligados a meter a un nuevo integrante, Steven LaBrie. Sin embargo, advierten que su intención nunca fue sustituirle, sino honrarle.

El tenso encuentro en el cementerio

Durante su entrevista, Urs aseguró que llevaba años sin ver a la familia de Carlos Marín. Sin embargo, días más tarde destapábamos unas imágenes que contradicen su versión.

Tras la muerte de Carlos Marín, Magdalena y los miembros de Il Divo se encontraron en el cementerio el día 15 de diciembre. Ellos, trajeados y acompañados de un fotógrafo, visitaban la lápida de Carlos, mientras Magdalena se mantenía en silencio observándoles.

Geraldine Larrosa, la gran enemiga de Magdalena

La exmujer de Carlos Marín, también conocida como Innocence, también es una pieza fundamental en la guerra de Magdalena. Según la madre de Carlos, Geraldine se quiso quedar con el dinero de la herencia, pero no quiso asumir las deudas.

La representante de Geraldine, Yola Berrocal, aseguró que la familia de Carlos intentó quitar su nombre de la empresa y apartarla para quedarse la legítima. Sin embargo, Magdalena irrumpió en directo para desmentirlo: "Me he arruinado, lo poquito que tenía lo he usado para arreglar la lápida y ella ni siquiera ha ido".

El fallecimiento de Carlos Marín parece haber abierto una herida en la historia de Il Divo que, a día de hoy, está más afilada que nunca. ¿Acercarán posturas en algún momento?