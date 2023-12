Luis Miguel, protagonista de 'El baúl de Valeria' con un invitado especial... ¡Su biógrafo, Javier León Herrera!

Valeria Vegas ha vuelto a 'Y ahora Sonsoles' para abrir el baúl de Luis Miguel, que está triunfando con su gira internacional que llegará a España el próximo verano. Eso sí, en esta ocasión no lo ha hecho sola, porque ha contado con la compañía de Javier León Herrera, el biógrafo del artista.

Luis Miguel lleva triunfando desde que era muy pequeño, y por eso hemos comenzado por sus inicios. Con solo 12 años, el artista debutó en televisión acompañado a la guitarra por su padre Luisito Rey. Este fue el momento, en 1981, en el que nació 'El Sol de México'.

El cantante interpretó 'Malagueña salerosa' de Miguel Aceves Mejía, una actuación que se produjo cuando su padre se dio cuenta de que la única manera de sobrevivir en México era gracias al talento de su hijo.

Por ese motivo, decidió recurrir a un amigo, actor muy conocido, y se apoyó en él para que su hijo triunfase, ha explicado el biógrafo de Luis Miguel.

También hemos hablado de la desaparición de la madre del cantante, asunto sobre el que solo se ha pronunciado una vez en el año 2008, cuando aseguró que no tenía contacto con ella y que era una de las cosas que nunca podrá superar.

Javier León Herrera ha contado que, desde el primer libro, pudo tener acceso a lo que pasó en realidad, algo que no puede contar con detalle. En el libro, sin embargo, sí ha dicho que su madre murió de causas no naturales.

Luis Miguel no ha podido llegar más alto en su vida profesional, algo que no ha ocurrido así en lo personal, tal y como él confesó en el año 1997. "Siempre he querido tener muchos amigos, pero cuento con muy pocas", aseguró.

Él, además, tiene un halo de misterio a su alrededor debido a su hermetismo. "Soy como soy, se interpreta como algo de misterio pero yo en realidad soy así, es mi forma de ser", decía él mismo en 2015.

En el último 'Baúl de Valeria' recordamos a Verónica Forqué, fallecida hace 2 años. ¡No te lo pierdas!