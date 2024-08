Fue adoptada con 3 años

Luda ha crecido sin sentir dolor a causa de un trauma infantil: "Yo veía extraño que los demás se quejaran"

Esta joven podía darse cualquier golpe o incluso abrirse la cabeza que no sentía dolor alguno. Esta es la consecuencia de haber pasado 3 años en un orfanato en el que no había suficiente personal y, por tanto, no le daban la atención necesaria y tuvo que aprender a bloquear el dolor. Nos ha contado su historia.