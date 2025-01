José no olvida a la mujer que rechazó por casarse con otra: "Siempre ha habido algo ahí"

En los años 70, José se debatía entre dos mujeres: Julia y Úrsula. Primero conoció a Julia en una discoteca, comenzaron a quedar y pronto apareció en escena Úrsula y estuvo viéndose con las dos.

Úrsula se lo ponía más difícil y el día que José se decidió a quedarse con ella. Ambas estaban en la discoteca y este dejó de estar con Julia para sacar a bailar a su futura mujer. "Julia se quedó sentada y llorando", nos cuenta.

Estuvieron juntos casi 50 años y tuvieron cuatro hijos, pero Úrsula falleció en 2023. "Todavía estoy de luto, como ella no habrá nadie", confiesa José.

Durante meses de soledad, José no paraba de pensar en Julia y en cómo hubiera sido su vida con ella. Lo único que sabe de ella es que también se había casado, que tenía dos niñas, pero que se quedó viuda. "Yo me he quedado sin mujer, ella sin marido y no la he olvidado", advierte.

En Y ahora Sonsoles, José ha confesado que es incapaz de olvidar a quien fue parte de su primer amor y quiere volver a encontrarla. ¿Conseguirá reencontrarse con Julia?