Un hombre de 65 años, a tiros en la residencia en la que vive: "No nos han dado ninguna explicación"

Los residentes y trabajadores de una residencia de Aranjuez se han llevado un gran susto cuando uno de los habitantes, de 65 años, ha comenzado a disparar con una pistola de perdigones, según ha informado la Cadena SER.

Por suerte, nadie ha resultado herido, pero el atacante se ha negado a entregar el arma. El centro, por tanto, ha tenido que reforzar la seguridad y ahora se plantea expulsarlo.

En 'Y ahora Sonsoles' hemos hablado con Teresa, la hija de uno de los residentes, que ya ha denunciado los hechos pero teme que ocurra una desgracia peor.

Sus padres estaban en su habitación cuando este residente comenzó a disparar. Eran sobre las tres de la tarde, ha explicado, y de pronto escucharon un fuerte ruido. Su padre se asomó y vio al atacante disparando desde su habitación, que está justo enfrente, y en cuya ventana impactó uno de los perdigones.

En el centro no le han dado ninguna explicación a Teresa, pero la directora la llamó al día siguiente para decirle que estaban trabajando en lo que había ocurrido y que ella misma puso una denuncia cuando se produjo el tiroteo.

Además, a Teresa le gustaría hablar con el psicólogo de la persona que ha disparado porque no cree que lo que ha hecho sea normal. "Me ha dicho que no tiene importancia porque es una modalidad deportiva", ha asegurado del residente.