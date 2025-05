El hermano de Ramón Sampedro carga contra la mujer que le ayudó a morir: "Es una asesina y una traidora"

Ramón Sampedro es uno de los rostros que encabezan la lucha por una muerte digna. Desde los 25 años, luchó por quitarse la vida a raíz del sufrimiento que le causaba su tetraplejia y, finalmente, lo consiguió gracias a su compañera Ramona Maneiro.

Pese a que fueron muchos los que desde el principio estuvieron dispuestos a ayudarle y estaban a favor de su muerte, su familia no quería dejarle ir. Algunos, incluso, llegaron a considerar a Maneiro una "asesina" por colaborar en su suicidio.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con José Sampedro, el hermano de Ramón, que asegura que no perdona a Ramona Maneiro. "Había una ley con la que matar por matar tenía que tener un castigo", advierte, "ella no lo tuvo, ella no tuvo castigo ninguno".

A día de hoy, José sigue sin entender que su hermano quisiera quitarse la vida, pese a que mucha gente le animó a hacerlo, incluido su propio médico: "Fue un crimen".

La familia de Ramón lamenta que este sufriera hasta el final de sus días, pero sostienen que aquel no fue el final que merecía.