El fin de la ley del silencio: las mujeres del mundo del espectáculo alzan la voz contra los abusos

Durante años, las mujeres de la industria del espectáculo han guardado silencio, soportando comentarios incómodos, insinuaciones e incluso abusos. Los hombres poderosos del gremio actuaban con total impunidad, pero ya no están dispuestas a callar más.

Esta semana, actrices, cantantes, bailarinas o modelos han confesado haber vivido experiencias terribles. Algunos testimonios son muy similares y, desgraciadamente, están presentes en diferentes aristas de la industria.

Abusos en el cine

Directores de cine como Eduard Cortés están en boca de todos. Varias actrices jóvenes le han señalado por haberse insinuado o pedido fotos íntimas.

Dichos abusos no solo ocurren en el cine, sino también detrás del telón. En Y ahora Sonsoles, Marta de Pablo relató cómo un famoso actor intentó forzarla mientras repasaban texto en el camerino.

Abusos en las pasarelas

Las modelos y la industria de la publicidad no quedan exentas de los abusos. Lely Céspedes, por ejemplo, asegura que tuvo que salir corriendo medio desnuda de una prueba en la que la estaban grabando sin su consentimiento.

Además, confiesa que en más de una ocasión han intentado forzarla tras realizar un catálogo. "Un productor me llevó a un parque y, amedrentándome con un pincho, se me abalanzó y me besuqueó", confiesa.

Abusos en el periodismo

En Y ahora Sonsoles, la colaboradora Lorena Vázquez también se sumó a las denuncias públicas. En su caso, contó que, durante una de sus primeras entrevistas a un famoso, este se le insinuó.

"Se reía de mis preguntas haciendo alusiones sexuales", señala Lorena. Según nos cuenta, no estaban solos, ya que estaba presente su representante y otras personas, pero nadie dijo nada.

Con sus testimonios, las mujeres de la industria pretenden concienciar de que nunca se está libre del acoso, incluso de personas en los más altos estamentos de la sociedad.