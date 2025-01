El exmarido de Carmen carga contra ella: "Yo no le he sido infiel en la vida"

Carmen se sentó ayer en Y ahora Sonsoles para sanar una herida que continúa abierta. Según contaba, su exmarido Ángel le fue infiel tras cuatro décadas de matrimonio.

En pleno directo, Pepita, la prima de Ángel, quiso intervenir. Según nos contó, él nunca le fue infiel, sino que fue ella quien se fue con otro.

Ante el cruce de versiones, este programa ha viajado a Mojonera (Almería), el pueblo de Carmen, para hablar con Ángel. Este se ha mostrado enfadado ante las declaraciones de su exmarido.

"Yo no le he sido infiel en la vida", asegura Ángel. Su exmarido ha añadido que por el pueblo le han visto con otro, pero Carmen lo deja claro: "Que yo me tome un café con alguien no quiere decir que me haya acostado con él". ¡No te pierdas el encuentro en el video!