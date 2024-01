Los excesos en el ejército provocan la muerte de dos soldados: "Es habitual que se les vaya la mano, pero nunca ha salido a la luz"

Detrás de la muerte de dos militares en Cerro Muriano (Córdoba) hay un supuesto castigo que ha salido a la luz casi un mes después de la tragedia: se metieron en un lago congelado con mochilas de hasta 12 kilos.

Además de cargar peso, la cuerda que les sujetaba no era la indicada pues no tenía la fuerza suficiente. "No había una línea de vida, solo una cuerda de guía", ha asegurado Luis Romero, abogado de la familia de una de las víctimas.

Tampoco había un plan de seguridad en caso de accidente. Una serie de irregularidades que apuntan a un responsable en concreto: el capitán al mando de la operación. "Él dio las órdenes de soltar", ha dicho el abogado.

"Él quería más prestigio"

El Tribunal Militar de Sevilla va a hacerse cargo de la investigación, y el Ministerio de Defensa ha asegurado a 'Y ahora Sonsoles' que va a colaborar con la justicia.

La familia de las víctimas, sin embargo, quiere que toda la línea de mando pague las consecuencias de una tragedia que, según ellos, se podría haber evitado.

En 'Y ahora Sonsoles' hemos hablado en exclusiva con Jorge, conocido de los soldados fallecidos y un militar que denuncia que estas prácticas son más habituales de lo que se cree.

Él ha dejado claro que no fue la maniobra en sí lo que les quitó la vida, sino la falta de seguridad. Además, ha dicho que no era un castigo y que llevar lastre dentro de las mochilas es una práctica habitual.

La persona que ordenó estos ejercicios, ha dicho, es la persona al mando de la maniobra, en este caso, el capitán. "Es habitual que se les vaya la mano, pero nunca ha salido a la luz", ha confesado.

Jorge considera que estas prácticas no les dan ascensos a los altos cargos, pero sí puede hacer que les den destinos y misiones, algo que le ocurría al capitán que dirigió esta maniobra.

"Él quería más prestigio", ha asegurado Jorge.

Así es el capitán al mando

El capitán al mando de esta operación que ha acabado con dos víctimas mortales es un alto cargo del Ejército de Tierra destinado en la brigada 'Guzmán El Bueno', en Córdoba.

Es amante del deporte y corredor de maratones y, en el año 2011, entró en la academia militar por acceso directo para graduarse en la escala de oficiales como Teniente.

Su nota de acceso lo dejó en décimo lugar de 136 vacantes disponibles y ahí comenzó una formación de 5 años por la que salió destinado en la base legionaria de Sotomayor del Tercio Don Juan de Austria, en Almería.

Allí permaneció hasta 2021, cuando un ascenso lo llevó a la base donde se encontraba actualmente como capitán y de la que ha sido apartado por el momento hasta que concluya la investigación de la tragedia del Cerro Muriano.