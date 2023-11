El entorno de Pilar Rubio y Sergio Ramos no se pronuncia sobre los rumores de crisis: ¿Cuál es el motivo?

René Ramos, hermano de Sergio Ramos, se ha pronunciado por primera vez sobre la supuesta crisis del futbolista y Pilar Rubio después de que él fuese solo a los Grammy Latinos, celebrados en Sevilla.

"Yo no me he pronunciado nunca, nunca he hablado", ha asegurado, manteniéndose así al margen de la polémica, pero dejando claro que la unión de la familia es inquebrantable.

Su mujer, Lorena Vázquez, con quien vimos a la presentadora hace unas semanas con motivo de la presentación del nuevo disco de la cantante, tampoco se ha posicionado.

El entorno más cercano a la pareja ni confirma ni desmiente, y esta misma mañana en 'Espejo Público' hemos conocido una nueva versión del origen de este posible distanciamiento: unas fotografías de Sergio Ramos con una tercera persona.

Mientras tanto, los protagonistas de este revuelo mediático siguen sin pronunciarse y permanecen separados por motivos profesionales: ella sigue en Madrid y él en Sevilla.