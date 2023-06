Elecciones generales en vacaciones: ¿Me puedo librar de la mesa electoral si tengo un viaje planeado?

Las elecciones generales convocadas para el próximo 23 de julio nos han pillado de sorpresa a todos, y mucha gente ya tenía planeadas sus vacaciones para esas fechas.

Por tanto, una de las preocupaciones es que toque la mesa electoral. ¿En qué casos podemos librarnos de ella?

'Ac2ality' ha vuelto para hablarnos de elecciones y votos, si bien la semana pasada nos explicaron las diferencias entre voto nulo, en blanco o la abstención.

Las condiciones para no tener que acudir a la mesa electoral son si tienes más de 65 años, si estás de baja laboral, tienes una operación, estás embarazada o tienes un evento importante como una boda.

En cuanto a las vacaciones, en principio no son causa para librarse, pero se puede presentar un recurso ante la Junta Electoral, y ellos decidirán si puedes faltar o no. Aún así, será necesario justificar que está todo pagado y que no se puede aplazar.

De no hacerlo, puedes ser multado con 5 mil euros o 3 meses de cárcel.

Eso sí, el director general de Facua ha solicitado que las vacaciones familiares o para visitar a familiares y contratadas antes del 30 de mayo sean consideradas motivos para faltar a la mesa electoral.

No te pierdas la explicación en el vídeo, además de la intervención de Enrique García, portavoz de la OCU.