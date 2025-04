Dos madres, desoladas al descubrir que sus hijos fueron intercambiados al nacer hace 6 años: "Ahora nos obligan a cambiarlos"

Ruth y María dieron a luz en el mismo hospital y el mismo día, el 24 de diciembre de 2018. Fruto de un error en el hospital, las enfermeras intercambiaron a sus bebés y ambas criaron al hijo de otra mujer.

Cuando le entregaron a su bebé en el hospital, María supo que aquel no era su hijo, pero las enfermeras no la creyeron. "Me dijo que estaba loca", señala María.

Hoy, seis años después, cuando una de ellas se divorcia y el padre pide unas pruebas de ADN, han descubierto que su hijo era en realidad de otra mujer. "Me desesperé cuando me dijeron que no era mi hijo y quise otra prueba de ADN", recuerda Ruth.

Pese a que ninguna quiere separarse del niño al que han criado, un juez les ha obligado a entregar a cada pequeño a su madre biológica.

Un traumático intercambio en el que las madres abrazan a sus hijos biológicos, pero les dicen adiós a quienes ellas consideraban sus pequeños. ¿Lograrán hacer justicia por el error que ha roto sus familias?