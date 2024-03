Denuncia a su padre por dejarle una deuda de 120.000 euros en impuestos: "Sigue sin dar señales de vida"

Francisco ha denunciado que su padre le ha engañado y ahora tiene que afrontar una deuda de más de 120.000 euros por haber confiado en él.

Todo comenzó cuando su padre le confesó la quiebra de su empresa y le pidió que se declarase autónomo y la pusiera a su nombre, algo que Francisco no dudó en aceptar.

Su padre, además, era quien gestionaba económicamente la empresa, pero operaba en nombre de su hijo y con sus cuentas, y es ahí donde han venido los problemas.

La primera deuda ascendía a 35.000 euros, un dinero que tuvo que pagar Francisco y que dos años después se agravó al recibir otra inspección de la Agencia Tributaria, algo por lo que pidió explicaciones a su padre.

Francisco le solicitó todas las facturas y libros de cuentas, pero no cuadraban. Mientras tanto, su padre le respondía con evasivas, no le daba los documentos y, además, se fue de vacaciones a Nicaragua.

Ahora ha denunciado a su padre por estafa, falsedad documental, ocultación de documentos y usurpación de identidad. En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Francisco, que descubrió que su padre le estaba engañando por una deuda de 35.000 euros que descubrió su mujer porque tenían el mismo gestor.

"Se dio cuenta de que no se estaban presentando bien los impuestos", ha explicado, y fue el gestor quien le informó de la existencia de la deuda. Su mujer se fue a Hacienda para saber cómo solucionarlo, y lo único que le ofrecieron fue pagarlo en el plazo de un año.

Francisco tuvo que hacerse cargo de la deuda, a pesar de que su padre dijo que él lo pagaría. "Sigue sin dar señales de vida", ha afirmado.

Este engaño ha afectado por completo a la familia, pues por parte de su padre está rota. Eso sí, su madre y la familia de su mujer le apoyan y están haciendo lo imposible para poderse recuperar, ha explicado.

Esta no fue la única deuda, sino que en 2019 su padre no había declarado 120.000 euros, un dinero del que también dijo que se haría cargo, pero no han podido contactar con él.