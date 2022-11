Corinna Larsen, sobre su relación con el rey Juan Carlos: “En mi corazón, era mi esposo”

Quedan apenas unos días para que podamos escuchar el podcast de Corinna Larsen, la examiga del rey Juan Carlos I. En él, la empresaria revelará toda su historia de amor con el emérito desde el año 2004 y dará titulares que nos dejarán sin respiración.

“Cuando la gente lo llama aventura y me llaman la amante, no es que sea despectivo, es que no describe con precisión la profundidad y la amplitud de esta relación.”, ha dejado claro en el tráiler del podcast.

Corinna estaba muy ilusionada con su relación y asegura que el monarca era “muy acogedor y cálido”. La empresaria ha revelado además que a Juan Carlos I le encantaba “la informalidad y la calidez de poder tener un fin de semana fuera del protocolo”.

Sin embargo, todo comenzó a desvanecerse cuando se dio cuenta de que estaba llevando una doble vida y esta relación de ensueño terminó por convertirse en una pesadilla. “Imagina que la persona que dice amar a tus hijos y que eres el amor de su vida te involucra en una investigación criminal”, dice Corinna en el tráiler de su podcast.

La empresaria vuelve a la carga más fuerte que nunca, pero para poder escuchar las ocho entregas del podcast tendremos que esperar hasta el 7 de noviembre, unos días antes del juicio por la demanda de acoso que interpuso al rey Juan Carlos I.