En su finca de Segovia

Clotilde Martínez-Bordiú, condenada a 2 años de prisión tras admitir que explotó laboralmente a cuatro empleados

La hermana de Pocholo ha reconocido los hechos y ha aceptado la condena. Al no tener antecedentes, no ingresará en prisión siempre que no vuelva a delinquir y abone las indemnizaciones, que ascienden a 37.000 euros.