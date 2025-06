La cofradía que contrató a Nuria Fergó, indignada ante la cancelación de su concierto: "Lo que había era lo que ella pidió"

El sábado 7 de junio, Nuria Fergó tenía previsto un concierto en Villajoyosa (Alicante) que nunca llegó a producirse. Apenas unos minutos antes de salir al escenario, la cantante anunciaba la cancelación del evento.

Nuria culpaba a los responsables técnicos por falta de medios. "Ya no puedo más, hay que respetar a los artistas, y si no, que no nos contraten", advertía.

La cantante emitía un comunicado poco después asegurando que el Ayuntamiento no le había proporcionado los medios técnicos indispensables para su actuación y que, pese a que su equipo intentó solventar el asunto durante horas, consideraron que era imposible ofrecer una actuación de calidad en esas condiciones.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Ángel Sánchez, trabajador de la cofradía que contrató a Nuria Fergó. "Lo que había allí es lo que la artista pidió", asegura, "nos enteramos de que estaba a disgusto cinco minutos antes".

Según nos cuenta, grandes artistas han actuado en ese escenario y nunca tuvieron problemas. Además, advierte que sacarán las pruebas para demostrar que no incumplieron el contrato con la artista.

¿Ha incumplido la empresa el contrato con Nuria Fergó? ¿Por qué no avisó antes la cantante a los organizadores?