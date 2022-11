El carril bici defectuoso de Paiporta y otras chapuzas arquitectónicas surrealistas

Lo normal es que las construcciones que vemos en las calles salgan bien y tengan una utilidad. Sin embargo, en muchas ocasiones, esto que nos parece tan lógico no lo es tanto.

Un ejemplo de ello es lo que ha ocurrido en Paiporta, donde los vecinos están muy indignados porque el carril bici que crearon, más que un carril bici parecía una alfombra roja. El ayuntamiento ha dicho que lo va a arreglar, pero el daño ya está hecho y ha sido una inversión de 7000 euros.

Esta no es la única construcción que no tiene ningún sentido. Hay muchas que han acabado siendo una auténtica chapuza: rotondas que no sirven para nada, torretas eléctricas que atraviesan un balcón o ascensores que no llevan a ninguna parte.

¿Cómo puede ocurrir algo así?