Bárbara Rey niega haberse operado: "La gente saca las cosas de quicio"

Bárbara Rey sorprendía en Madrid completamente de incógnito. La vedette se ha dejado ver encapuchada, camuflada bajo oscuras gafas de sol, con una mascarilla y una faja facial en el cuello.

Los rumores acerca de una posible operación ha revolucionado las redes y revistas, pero la vedette no ha tardado en desmentirlo. "La gente saca las cosas de quicio", ha asegurado.

Días más tarde de la publicación de aquellas fotografías, Bárbara aparecía sin ninguna cicatriz, negando haberse operado. Sin embargo, el fotógrafo que tomó las imágenes, Raúl García, sostiene que tenía los ojos morados y claros signos de una operación facial.

"Yo lo que me he hecho es un arreglo en el cuello con una técnica nueva", señala Bárbara en una conversación telefónica con Raúl, "no me gusta que se digan mentiras". ¿Se ha operado realmente Bárbara Rey?