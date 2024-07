La bailarina denunciante de Nacho Cano en exclusiva: "Estaba un poco incómoda, jamás me tocó"

El nombre de Nacho Cano ha acaparado titulares tras su detención y puesta en libertad por contratar presuntamente a inmigrantes en situación irregular.

El artista ofreció una rueda de prensa para responder a las acusaciones y dar su versión de los hechos: "Lo único que he hecho es dar puestos de trabajo, muchas de estas personas no tenían recursos".

La investigación se abrió tras la denuncia de una de sus bailarinas con quien Y ahora Sonsoles ha podido hablar en exclusiva: "No fue por acoso sexual, fue por todas las irregularidades con las que nos trajo y las condiciones en las que nos tenían".

Según dicha artista, ella denunció en enero por un trato irregular y tras haber sido despedida del musical: "A mi me dejaron en la calle, por eso denuncié, cuando a mí me echa del proyecto me deja con una mano delante y otra detrás".

En la rueda de prensa, el ex miembro de Mecano aseguró que era una persona conflictiva, a lo que ella ha señalado que: "Era una incomodidad con el refrigerador, era uno para 18 personas. Me decía como: "oye, me gusta mucho tu maquillaje, como te peinaste".

"Estaba un poco incómoda. Él jamás me tocó. A mi me hizo sentir incómoda por el hecho de que mis compañeros estaban ahí y ponías caras", ha querido añadir en su respuesta.

El resto de la compañía se ha posicionado a favor del músico y hoy han presentado una denuncia colectiva, señalando a la policía que les interrogó.