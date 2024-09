Àngel Llàcer se rompe ante las palabras de cariño de Chenoa: "Estaba decidido a morirme"

Àngel Llàcer llevaba meses alejado de los focos. El actor, director teatral y presentador se apartó definitivamente de la televisión dejando Tu cara me suena 11 a mitad de concurso a causa de una bacteria que cogió de viaje en Vietnam. Su salud se vio gravemente afectada y no ha sido hasta ahora, en una entrevista para el canal TV3, que ha explicado el calvario que ha vivido durante estos meses.

El actor no pudo contener las lágrimas al hablar del largo y duro camino que ha tenido que recorrer. Lo que empezó con unos fuertes dolores de barriga, terminó casi arrebatándole una pierna. Según cuenta, la bacteria empezó a comerse su cuerpo y tuvieron que operarle varias veces. Hoy, incluso, ha tenido que aprender a volver a andar.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con él, que sigue visiblemente afectado y en proceso de recuperación. "Estoy volviendo a revivirlo", ha confesado, recordando cómo tuvo que decirle adiós a su familia. "Estaba decidido a morirme. Me iba feliz y contento de haber hecho muchas cosas", ha dicho.

La bacteria ha obligado a Àngel a despedirse de los suyos en varias ocasiones, ante un diagnóstico que contemplaba la posibilidad de su muerte. "Me dijeron que o salía sin pierna o no salía", aseguró en la entrevista.

Afortunadamente, la operación salió bien y, pese a que las secuelas físicas y psicológicas le han hecho mella, Àngel asegura que se ha aferrado a la vida con más fuerza que nunca. "Al final lo único importante es querer a los demás y crear recuerdos", ha afirmado.

Chenoa ha querido mandarle un mensaje de ánimo en este duro momento, demostrándole lo mucho que le ha echado de menos. "Yo pensaba que me había olvidado de las personas y han estado todos", ha dicho Llàcer, emocionado ante las palabras de su compañera. "He recibido tanto amor que es lo que me ha hecho vivir", ha asegurado.