Ana Obregón pone fin a las portadas con su hija: "A partir del año que viene, Anita no aparecerá en ningún lado"

Ana Obregón vuelve a protagonizar una polémica en redes. Su entrevista y portada en ¡Hola!, en la que celebra los 2 años de su hija Anita y sus 70, han generado multitud de críticas.

Hasta la fecha, Ana Obregón protagoniza ocho portadas con la pequeña. Muchos sostienen que está sobreexponiendo a Anita, pero la actriz se muestra especialmente feliz.

En Y ahora Sonsoles, Ana ha querido hacer frente a todos aquellos que se han puesto en su contra. "La falta de empatía es como la falta de inteligencia, el que la tiene no se da cuenta", señala.

La actriz ha añadido que durante tres años ha compartido su dolor por el hijo que perdió y hoy también quiere compartir el amor y la felicidad que le ha dado Anita. "Es mi nieta y mi hija adoptiva legalmente y hago con ella lo que me da la real gana", sentencia.

Pese a que asegura que no dejará que hacer aquello que le hace feliz, desvela que a partir del año que viene, Anita dejará de aparecer en los medios. "Le he puesto fecha", nos cuenta.

Las críticas no amedrentan a Ana Obregón, que asegura que no dejará de ser feliz por aquellos a quien no les gusta. ¡No te pierdas sus palabras en el video!