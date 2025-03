Ana Obregón desvela qué papel juega Alessandro Lecquio en la vida de su hija Anita: "Se ha preocupado mucho por ella"

Ana Obregón vuelve a estar en el ojo del huracán de las polémicas. Después de protagonizar una portada con su hija Anita, muchos han criticado la sobreexposición a la que someten a la pequeña.

En nuestro programa, Ana ha desvelado que se encuentra feliz y que, pese a que a partir del año que viene su hija no aparecerá más en los medios, quiere mostrarla porque le ha devuelto las ganas de vivir.

La pequeña Anita se ha convertido en el centro de su vida y ha asumido sus cuidados al completo. Sin embargo, muchos se preguntan qué papel juega su exmarido, Alessandro Lecquio, en la vida de la bebé.

"Alessandro es la persona que más me animó a hacer esto y me ayudó a hacerlo", nos cuenta. Según la actriz, él se preocupa por mucha por ella, pero ha preferido no desvelar si la ve o no: "Quiere que mantengamos en la parcela privada ese asunto". ¡Dale al play para escucharla al completo!