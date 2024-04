Alejandro, de 10 años, padece leucemia y tiene 4 semanas para encontrar un donante de médula compatible

Alejandro es un pequeño de 10 años al que se le acaba el tiempo. Padece leucemia y solo tiene cuatro semanas para encontrar un donante de médula que sea compatible.

Este almeriense siempre ha sido deportista y un niño sano que apenas se ponía enfermo, pero hace años tuvo una febrícula que no remitía con medicamentos, por lo que sus padres lo llevaron al hospital.

Tras muchas pruebas y días ingresados le diagnosticaron leucemia y desde entonces ha vivido prácticamente en el hospital. No puede ir a clase, así que estudia en el centro y se entretiene como puede.

Sus padres no le han contado que padece cáncer, pero Alejandro padece los efectos secundarios del tratamiento y aún así es optimista y afronta el dolor con una sonrisa.

Ahora permanece en aislamiento mientras lo preparan para un trasplante de médula, y el problema es que todavía no han encontrado al donante adecuado, pues tiene que ser 100% compatible, su gemelo de sangre.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con María Luisa, su madre, que ha asegurado estar muy preocupada por el futuro de su hijo, que no es consciente de su situación. "Le hemos dicho que tiene unos bichitos que tienen que encontrar", ha dicho.

Para que Alejandro tenga su médula es necesario, ha dicho, que la gente done y solo con un análisis de sangre se puede saber si es compatible o no. "Puede salvar vidas", ha explicado, además de que no tiene grandes perjuicios para quien dona.