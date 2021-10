¡Por la cara! Josie se atreve a intentar adivinar si estos famosos cantan bien o no

Con el desparpajo que tiene Josie no podía no participar en este juego y él también se ha atrevido a intentar adivinar si estos famosos cantan bien o no. La dinámica es sencilla, siete famosos y siete fotos, y solamente él tiene que dar su opinión. ¿Cantan o no cantan?

Iker Casillas, Eva González, Michelle Obama o Mario Casas son algunos de nuestros famosos juzgados y Josie no se ha cortado un pelo en decir su opinión. A nuestro asesor no le sobra vergüenza para decir lo que piensa, y aunque él mismo ha reconocido que se ha podido dejar llevar por la apariencias... ¡tampoco había mucho más en lo que fijarse!

"Se dedica mejor a vestir de día que a cantar", "Es tan guapo que no hace nada mal" o "Si encuentra su registro puede ser interesante", han sido algunas de las frases que nos ha regalado Josie durante el juego.

¿Quieres saber sobre quien ha dicho esas frases? ¡Dale al play y descubre eso y todo lo demás!