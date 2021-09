Ruth Lorenzo, talento y ojo musical para acertar en 'Veo cómo cantas'

Cantante y compositora, Ruth Lorenzo saltó a la fama tras su participación en el programa Factor X de Reino Unido, con cuya interpretación de 'Purple rain' de Prince se convirtió en un fenómeno en internet, con millones de reproducciones en todo el mundo. Tras cantar con artistas de la talla de Mariah Carey, Take That o Beyoncé y hacer una gira de más de 200 conciertos por toda Europa, entre otros, Ruth Lorenzo representó en 2014 a España en Eurovisión con el tema ‘Dancing in the rain’, consiguiendo la mejor posición de nuestro país de este siglo.

Ese mismo año lanzó su primer álbum, ‘Planeta azul’, con el que alcanzó el nº 1 de Itunes en España, al que le siguió un segundo disco, ‘Loveaholic’, con el que de nuevo llegó al nº 1 en iTunes y realizó una gira a nivel nacional. En su faceta de compositora, ha escrito temas para estrellas como Jeff Beck, Dannii Minogue o Auryn. Además, Ruth Lorenzo ha participado en varios programas de televisión, como el talent show “Tu cara me suena”, donde se alzó como flamante ganadora de su edición. Este año Ruth lanza su tercer disco, ‘Crisálida’, del que ya ha publicado dos singles de adelanto.