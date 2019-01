El cambio climático afecta negativamente a la producción de setas

MALA TEMPORADA

La temporada de setas este año será mala por las condiciones meteorológicas. Las lluvias no han llegado en septiembre, por lo que no se han dado las condiciones óptimas para su producción. Se habían calculado hasta 200 toneladas de Boletus edulis en el monte de Soria, pero el tiempo no lo ha permitido. Los hongos son condición indispensable para los bosques ya que facilitan la captación de agua y nutrientes y ayudan a reciclar materia organiza muerta.