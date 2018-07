AVANCE GALA 4

La cuarta gala de ‘Tu cara no me suena todavía’ promete no dejar indiferente a nadie con imitaciones que darán que hablar. Gala a gala el nivel aumenta y la próxima semana los concursantes tendrán que meterse en la piel de artistas de la talla de King África, Pablo Alborán, Rocío Jurado y Edurne, entre otros. ¡No podrás olvidar estas imitaciones!