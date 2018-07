¡LAS DOS ARTISTAS LLORABAN DE EMOCIÓN!

La flamante ganadora de la primera edición de 'Tu cara me suena' regresó al escenario que tantos buenos momentos nos regaló para interpretar el precioso tema 'When I was your man' de Bruno Mars en la sexta gala de 'Tu cara no me suena todavía'. Angy Fernández no pudo contener las lágrimas de emoción tras terminar su imitación y Mónica Naranjo, a la que también se le saltaron las lágrimas, se acercó a la cantante para consolarla con un beso de lo más pasional. ¡Cuánto amor!