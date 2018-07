Germán Scasso rinde homenaje a las madres versionando 'Por ti' de Dani Martín

¡FELICIDADES A TODAS LAS MADRES!

Este domingo, 7 de mayo, se celebra el Día de la Madre, y Germán Scasso, el concursante que consiguió clasificarse gracias a su impresionante imitación de Stevie Wonder en la octava gala de 'Tu cara no me suena todavía', ha querido rendir su particular homenaje a todas la madres interpretando el precioso tema 'Por ti' del artista Dani Martín. ¡Nos ha puesto los pelos de punta!