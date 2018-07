Así suena 'Escondidos' de Chenoa y David Bisbal en la voz de Keunam y Victoria Sunsiray

!QUÉ MOMENTAZO!

La quinta gala de 'Tu cara no me suena todavía' vino cargada de emociones intensas. Los dobles de Chenoa y David Bisbal protagonizaron algunos de los momentos más esperados de la noche y, aunque hubo muchos abrazos y besos por parte de ambos, la canción más esperada "Escondidos" la protagonizó Àngel Llàcer en el plató, pero ahí no quedó la cosa porque Keunam y Victoria Sunsiray han querido regalarnos este gran momento y han subido un vídeo en sus redes sociales. ¡No te lo pierdas!