Miki Nadal, a Rosana: “Es un regalo que haya gente que imite a Amy como tú”

VALORACIONES GALA 1 | ROSANA GEA

El jurado de ‘Tu cara no me suena todavía’ se ha quedado sin palabras tras la actuación de Rosana Gea como Amy Winehouse. ‘Back to black’ ha sido el temazo elegido, y el jurado no ha podido dedicarle más que halagos, a pesar de que imitar a Amy es misión casi imposible.