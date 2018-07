Miki Nadal, a Ricky: “Lo has hecho genial, igual que en la anterior gala”

VALORACIONES GALA 6 | RICKY MATA

‘Moves like Jagger’, de Maroon 5, ha sido el tema que le ha tocado interpretar a Ricky Mata en la sexta gala de ‘Tu cara no me suena todavía’. Miki Nadal ha reconocido que lo ha hecho muy, muy bien, y Mónica Naranjo dice haber visto a Maroon 5 en su imitación.