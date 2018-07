ACTUACIONES GRAN FINAL | KEUNAM

La imitación más perfecta como Shakira se ha vivido en el plató de ‘Tu cara no me suena todavía’ con Keunam. El concursante más polifacético ha dejado a su personaje La Pepa en casa para mostrarnos su lado más dulce con la canción ‘Que me quedes tú’ de la artista. ¡Gran imitación, Keunam!