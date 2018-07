Juanma y Tamara Jerez, la unión de voces de dos hermanos que inunda de ternura el plató de ‘Tu cara no me suena todavía’

MEJORES MOMENTOS | GALA 5

Manel Fuentes no puede resistirse a escuchar a los dos hermanos que han participado en la quinta gala de ‘Tu cara no me suena todavía’. Juanma Jerez y Tamara Jerez han unido sus voces para interpretar con mucha ternura la canción ‘Como yo te amo’. ¡Bravo!