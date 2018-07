Inot hace arder el plató con ‘Highway to hell’ de AC/DC

ACTUACIONES GALA 1 | INOT

Lleva el metal en la sangre e imita como nadie en la piel de Brian Johnson, el vocalista del mítico grupo AC/DC. Inot, mallorquín de 33 años, hace temblar el plató con su energía y ardiente puesta en escena interpretando ‘Highway to hell’. El concursante demuestra sobre el escenario de ‘Tu cara no me suena todavía’ que tiene mucho futuro como imitador. ¡Qué chorro de voz!