Ely López hace vibrar a los espectadores con su interpretación ‘Durmiendo Sola’ de Vanesa Martín

ACTUACIONES GALA 9 | ELY LÓPEZ

Ely López ha llegado a la novena gala de ‘Tu cara no me suena todavía’ para erizarnos la piel con la canción ‘Durmiendo Sola’ de Vanesa Martín. La doble de la artista ha conquistado a los espectadores con su voz y ha logrado transmitir el desarraigo del amor de la canción. ¡Nos has dejado sin palabras, Ely!