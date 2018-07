ACTUACIONES GALA 10 | ELY LÓPEZ

Con paso firme y un tema que derrite, Ely López vuelve a subirse al escenario de ‘Tu cara no me suena todavía’ para meterse en la piel de Ellie Goulding. La concursante consigue emocionar tanto al jurado como al público interpretando el emotivo tema ‘Love me like you do’. ¡Qué torrente de voz!