David Moreno, una divertida bomba sexual al ritmo de Tom Jones

Tras su primera actuación de ‘La cosa más bella’ como Eros Ramazzotti, Tom Jones se ha atrevido a meterse en la piel de Tom Jones y seducirnos con su éxito ‘Sex Bom’ en ‘Tu cara no me suena todavía’. Esta vez, el concursante vuelve a recibir elogios y no es para menos. ¡Enhorabuena, David!