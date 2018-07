ACTUACIONES GRAN FINAL | CRISTÓBAL GARRIDO

Cristóbal Garrido se ha vuelto a meter en la piel de ‘la reina de los boleros’ Olga Guillot, para regalarnos otra de sus maravillosas actuaciones en esta gala final de ‘Tu cara no me suena todavía’. El concursante ha encandilado a todos los espectadores con su brillante voz con canción ‘Me muero, me muero’. ¡Gran homenaje a la artista en esta inmejorable actuación, Cristóbal!